Кошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатациюС заботой о братьях меньших: одинокого шимпанзе Йоко передали в Бразилии, а Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нанду
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 15:00

Мониторинговая группа оценила ход капитального ремонта мурманской прогимназии №61

Мониторинговая группа, в состав которой входят представители исполнительной власти, родительского сообщества и партийный актив «Единой России», оценила ход ремонтных работ в прогимназии №61 Мурманска. Строительные работы ведутся в рамках президентской программы и стратегического плана «На Севере – жить!».

«Благодаря инициативе главы региона Андрея Чибиса за пять лет каждая седьмая школа в Мурманской области была отремонтирована. В 2025 году в масштабную программу капитального ремонта вошли 18 объектов, из них 8 – в областном центре. Среди них и прогимназия №61, где обучается более 500 учащихся с 1 по 4 класс», – отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в планах масштабной стройки в прогимназии – капитальный ремонт кровли и фасада. Подрядчик уже разобрал старую отмостку. Завершена гидроизоляция цокольного этажа и фундамента, демонтированы старые крылечки. Контрольные сроки завершения капремонта фасада – конец июля.

На трех этажах здания школы запланированы монтаж и заливка полов, установка новой мебели, светильников и дверей, отделка помещений, ремонт актового и спортивного залов. Появятся новый компьютерный класс и современное помещение библиотеки. На все виды затрат предусмотрено 120 млн рублей.

Как рассказала директор прогимназии Елена Рахуба, школа капитально не ремонтировалась с 1964 года.

«Начавшаяся глобальная стройка – долгожданный момент для всех нас. На время ремонта нас приняли три мурманские школы. В них созданы все условия для обучения наших учеников. Родители и дети довольны», – рассказала Елена Рахуба. 

Об активном участии родителей в процессе обновления прогимназии сообщила представитель родительского комитета прогимназии Татьяна Золотарева.

«Мы – большая и дружная семья. Поэтому помогаем, чем можем и с нетерпением ждем 1 сентября», – подчеркнула она.

Обновленное школьное пространство повысит качество образования и сделает более комфортным пребывание детей в ней, уверены все участники мониторинговой группы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатацию-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,05 рубля, доллара просел почти на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на некачественную уборку придомовой территории и подъездов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»