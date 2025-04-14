Мониторинговая группа оценила ход капитального ремонта мурманской прогимназии №61

Мониторинговая группа, в состав которой входят представители исполнительной власти, родительского сообщества и партийный актив «Единой России», оценила ход ремонтных работ в прогимназии №61 Мурманска. Строительные работы ведутся в рамках президентской программы и стратегического плана «На Севере – жить!».

«Благодаря инициативе главы региона Андрея Чибиса за пять лет каждая седьмая школа в Мурманской области была отремонтирована. В 2025 году в масштабную программу капитального ремонта вошли 18 объектов, из них 8 – в областном центре. Среди них и прогимназия №61, где обучается более 500 учащихся с 1 по 4 класс», – отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в планах масштабной стройки в прогимназии – капитальный ремонт кровли и фасада. Подрядчик уже разобрал старую отмостку. Завершена гидроизоляция цокольного этажа и фундамента, демонтированы старые крылечки. Контрольные сроки завершения капремонта фасада – конец июля.

На трех этажах здания школы запланированы монтаж и заливка полов, установка новой мебели, светильников и дверей, отделка помещений, ремонт актового и спортивного залов. Появятся новый компьютерный класс и современное помещение библиотеки. На все виды затрат предусмотрено 120 млн рублей.

Как рассказала директор прогимназии Елена Рахуба, школа капитально не ремонтировалась с 1964 года.

«Начавшаяся глобальная стройка – долгожданный момент для всех нас. На время ремонта нас приняли три мурманские школы. В них созданы все условия для обучения наших учеников. Родители и дети довольны», – рассказала Елена Рахуба.

Об активном участии родителей в процессе обновления прогимназии сообщила представитель родительского комитета прогимназии Татьяна Золотарева.

«Мы – большая и дружная семья. Поэтому помогаем, чем можем и с нетерпением ждем 1 сентября», – подчеркнула она.

Обновленное школьное пространство повысит качество образования и сделает более комфортным пребывание детей в ней, уверены все участники мониторинговой группы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/