Моногорода Ковдор и Кировск получат 4 млрд рублей для поддержки занятости

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) выделит 4 млрд рублей моногородам Ковдору и Кировску на инвестпроекты, которые позволят сохранить рабочие места и обеспечить занятость. Об этом заявил в среду в Мурманске премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с инвесторами Арктической зоны.

«Для поддержки двух проектов в Мурманской области моногородам Ковдор и Кировск ФРДВ выделит 4 млрд рублей», - сказал он. Премьер добавил, что «эти проекты позволят не только сохранить занятость, но и дополнительно создать около 1 тысячи новых рабочих мест».

Михаил Мишустин отметил, что в правительстве уже поддержали такое решение. По его словам, ФРДВ будет «поддерживать и крупные, и небольшие проекты». «Правительство приняло решение снизить ставку, по которой фонд будет предоставлять средства резидентам - она составит 2% вместо 5%, которые были до этого», - заявил Мишустин.