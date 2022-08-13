Монографии Ольги Бодровой можно найти в электронной библиотеке «Кольский Север»

Областная научная библиотека сообщает, что в электронной библиотеке «Кольский Север» появился новый автор.

Это Ольга Бодрова, специалист в области филологических и исторических наук. Ольга Александровна работает в Центре гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра РАН и занимается изучением культуры кольских саами.

В электронной библиотеке представлены её работы: монография «В поисках отражения: саамы Кольского Севера в русской этнографической литературе второй половины XIX - начала XX вв.» г.(Апатиты, 2014) и автореферат диссертации «Саамы в русской этнографической литературе второй половины XIX - начала XX веков» (г.Санкт-Петербург, 2009).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262482%2Falbum-139605315_00%2Frev