Монокуляры, прицелы и радиостанции: очередная партия техники почти на миллион рублей передана бойцам в зоне СВО

По словам наших защитников, выполняющих боевые задачи на Купянском направлении, куда региональное отделение Народного фронта передало 29 радиостанций, такая техника в зоне боевых действий тоже крайне важна. Она необходима для повышения уровня боевой готовности подразделений, поддержания устойчивой связи для управления ими и обработки данных своих войск и противника.

Приобрести коллиматорные прицелы, лазерные дальномеры и монокуляры удалось благодаря региональному сбору Народного фронта.

Монокуляры ночного видения незаменимы в условиях низкой освещённости. Они позволяют получать изображения с высокой детализацией и контрастностью, даже, если цель находится на расстоянии 150-250 метров.

По словам наших защитников, выполняющих боевые задачи на Купянском направлении, куда региональное отделение Народного фронта передало 29 радиостанций, такая техника в зоне боевых действий тоже крайне важна. Она необходима для повышения уровня боевой готовности подразделений, поддержания устойчивой связи для управления ими и обработки данных своих войск и противника.

А в это время в штаб Народного фронта Мурманской области продолжают поступать благодарности от бойцов. Очередная «прилетела» за 15 маскировочных сетей. Парни поблагодарили всех неравнодушных земляков, особенно волонтёров добровольческого движения «Маскировка Мурманск для СВОих».

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241630