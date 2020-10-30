Мораторий на пени - до 1 января 2021 года, или «Спасательный круг» для граждан бросает «Мурманэнергосбыт»

У должников есть ещё два месяца, чтобы рассчитаться за отопление и другие услуги ЖКХ без переплат. Об этом напоминают энергетики «Мурманэнергосбыта».

С апреля в России действует мораторий на начисление пеней по «коммунальным» долгам. Льготный период, согласно решению правительства РФ, продлится до 1 января 2021 года.

Энергетики предлагают погасить задолженность до конца декабря на льготных условиях. Альтернативный вариант избежать пеней, которые могут появится уже в январских платёжках, - заключить соглашение о рассрочке. Это «спасательный круг» для граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.