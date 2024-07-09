«Море любит смелых да умелых»: скоро День рыбака

Мурманский областной художественный музей 10 июля в 14.00 приглашает в отдел народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а) на мероприятие с мастер-классом «Море любит смелых да умелых», посвящённое Дню рыбака.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, совсем скоро, 14 июля, отмечается в России День рыбака. Именно в этот день в 1920 году вышел в рейс в Баренцево море первый промысловый траулер СССР - «Зубатка». Баренцево и Белое моря знамениты богатством и разнообразием водного мира.

На мероприятии «Море любит смелых да умелых» сотрудники музея расскажут о различных видах морских узлов и их значении, покажут, как они используются на практике. В творческой части мастер-класса каждый участник создаст свой коллаж с морскими узлами на фоне нарисованного парусника. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265796%2Falbum-11742142_00%2Frev