Море нас зовёт - новый иммерсивный спектакль ждёт зрителей

20 августа в 15.00 в «Кировке» стартует новый проект – иммерсивный променад «Если город заговорит». Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители услышат голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска.

Как сообщает сайт ДК имени С.М. Кирова, весь променад пронизан темой моря, которое завораживает, волнует, пугает, а ещё смешит, иногда исчезает, громоздит бури, пожирает корабли, дарует богатство. Оно мудрое и нежное, сильное и непредсказуемое. Но главное - море нас зовёт. Спектакль позволит перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир, где декорациями будет город, а зрители станут полноценными участниками всего действия.

Начнётся спектакль на площади возле Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а закончится на Морском вокзале флэшмобом «Парус мечты».

Иммерсивный променад «Если город заговорит» осуществляется при поддержке гранта губернатора Мурманской области А.В. Чибиса.

Мероприятие доступно для посещения по «Пушкинской карте».