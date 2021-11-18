Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 17:00
Морковь и картофель – лидеры по росту цен в магазинах региона
В магазинах Мурманской области с 9 по 15 ноября текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 3,5%), картофель (на 2,0), баранину, кроме бескостного мяса, пшеничную муку (на1,0), сливочное масло, говядину, кроме бескостного мяса (на 0,9), сахарный песок (на 0,5%).
В этот же период, как сообщает Мурманскстат, снизилась средняя цена на репчатый лук (на 1,1%), свежую белокочанную капусту (на 0,8), куриные яйца (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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