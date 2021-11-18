Морковь и картофель – лидеры по росту цен в магазинах региона

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 ноября текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 3,5%), картофель (на 2,0), баранину, кроме бескостного мяса, пшеничную муку (на1,0), сливочное масло, говядину, кроме бескостного мяса (на 0,9), сахарный песок (на 0,5%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, снизилась средняя цена на репчатый лук (на 1,1%), свежую белокочанную капусту (на 0,8), куриные яйца (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.