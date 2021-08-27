Морковь и репчатый лук – лидеры по снижению цен в магазинах Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 августа текущего года наблюдалось наибольшее снижение цен на морковь (на 6,9%), репчатый лук (на 2,1), свежую белокочанную капусту (на 1,7), пшено (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 0,9), шлифованный рис (на 0,8), сахарный песок (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подорожали говядина, кроме бескостного мяса, картофель (на 1,1%), пшеничная мука (на 0,9), яблоки (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.