Морковь и яблоки растут – в цене

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 июля текущего года подорожали морковь (на 6,6%), яблоки (на 2,2), мороженая неразделанная рыба (на 1,7), свежая белокочанная капуста (на 1,3), шлифованный рис (на 1,2), гречневая крупа-ядрица (на 0,6), пищевая поваренная соль (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на картофель (на 5,8%), репчатый лук (на 3,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), сливочное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.