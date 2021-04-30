Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 08:45
Морковь, картофель и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах региона
Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 20 по 26 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,4%), картофель (на 3,6), куриные яйца (на 2,0), белокочанную капусту (на 0,9%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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