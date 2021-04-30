Морковь, картофель и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах региона

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 20 по 26 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,4%), картофель (на 3,6), куриные яйца (на 2,0), белокочанную капусту (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.