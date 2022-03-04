Морковь, репчатый лук и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах региона

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 февраля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 2,6%), репчатый лук (на 2,5), белокочанную капусту (на 1,8), стерилизованное молоко (на 1,3), поваренную соль (на 1,1), мороженую неразделанную рыбу (на 0,9), сливочное масло, картофель (на 0,7), пастеризованное молоко (на 0,5%).

В этот же период, как отмечает Мурманскстат, снизились цены на шлифованный рис (на 1,1%), куриные яйца (на 0,7), вермишель, яблоки (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.