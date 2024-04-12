Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 апреля 2024 года отмечено увеличение цен на морковь (на 3,5%), сахарный песок (на 1,0), свежую белокочанную капусту (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на вермишель (на 1,7%), сливочное масло (на 1,2), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0), гречневую крупу, репчатый лук (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, со 2 по 8 апреля этого года по стране цены выросли на баранину +1,1%, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,8%, консервы мясные для детского питания +0,6%, сосиски, сардельки, масло сливочное, молоко стерилизованное, сметану, хлеб, печенье и водку +0,4%, говядину, рис, макаронные изделия, чай чёрный, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное, муку пшеничную, вермишель и консервы овощные для детского питания +0,2%, колбасы вареные +0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +0,2%, в том числе на свеклу столовую +5,0%, морковь +2,3%, помидоры и яблоки +1,0%, бананы +0,2%.

Федеральная служба госстатистики отмечает, что в этот же период цены снизились на огурцы (-2,0%), лук репчатый (-0,2%) и картофель (-0,1%). Пошли вниз цены на крупу гречневую (-0,3%), свинину и яйца куриные (-0,2%), колбасы полукопченые и варёно-копчёные, маргарин и пшено (-0,1%).

Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля по 2024 года составила 0,16%. С начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала года – на 2,12%.