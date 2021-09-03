Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 09:00
Морковь в магазинах подешевела, а яблоки и картофель растут в цене
В магазинах Мурманской области с 24 по 30 августа текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,4%), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,9), подсолнечное масло, яблоки (на 1,3), картофель (на 0,7%).
Как сообщает Мурманскстат, наиболее подешевели морковь (на 5,1%), стерилизованное цельное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7), шлифованный рис (на 0,6), куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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