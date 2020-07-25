Морковь, яблоки и картофель - лидеры по росту цен в магазинах региона

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 июля текущего года зафиксировано увеличение цен на морковь (на 3,5%), яблоки (на 3,4), картофель (на 2,4), подсолнечное масло (на 2,0), неразделанную мороженую рыбу (на 1,5), свежую белокочанную капусту (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на репчатый лук (на 3,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,4), гречневую крупу (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры, куриные яйца (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.