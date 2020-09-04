«Морошковое настроение» - яркий конкурс телеканала «Арктик-ТВ» и кафе-лавки «Морошка»

Условия конкурса простые: его организаторы ждут фотографии, но с одним условием – на них обязательно должны быть оранжевые элементы.

Конкурс состоит из двух этапов - отборочный и финальный, в который выйдут только 9 лучших.

Отборочный этап уже стартовал, но надо спешить, так как загрузить одну фотографию в конкурсный альбом https://vk.cc/azahbd можно будет до 15 сентября. А 16 сентября будут выбраны 9 финальных фотографий, набравших наибольшее количество лайков от подписчиков группы.

В период финала – с 16 по 20 сентября - путём проведения опроса среди подписчиков группы будут отобраны трое победителей, которые наберут наибольшее количество голосов.

Тройку талантливых победителей завалят подарками: они получат изделия из дерева, на выбор - рюкзак, сумку или термос бренда «Север», морошковое варенье! А завершится «Морошковое настроение» чаепитием с морошковым вареньем и съёмками «оранжевого» телесюжета.