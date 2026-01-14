Мороз и глубина: в Кольском заливе провели тренировку водолазы Северного флота

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели тренировки, где оттачивали навыки водолазных спусков в условиях низкой температуры воздуха.

Спуски водолазов проходили в Кольском заливе с борта спасательного буксирного судна «Памир». Водолазы выполнили ряд специальных задач: осматривали подводную часть корпуса кораблей и дна акватории, очищали кингстоны, обследовали подводные коммуникации.

Работы проходили на глубинах до 20 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировку сделали значительно сложнее сильные морозы. При проведении работ под водой в таких условиях возможно обледенение металлических частей дыхательной аппаратуры, поэтому особое внимание специалисты уделяют не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков оказания первой помощи пострадавшему водолазу. На шлемах водолазов установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

