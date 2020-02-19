Мороз и ветер – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 февраля вблизи Кольского полуострова активных барических образований не ожидается, поэтому будет преобладать морозная погода.

21 февраля ожидается влияние очередного глубокого активного атлантического циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта – увеличение интенсивности осадков, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 20 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях до -23-28°, днём -7-12°, в центральных районах до -17°. Гололедица, местами сильная.