Мороз не помеха: в Мурманске проходит подготовка к празднику Крещения Господня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках подготовки к приближающемуся празднику было проведено выездное совещание с участием заместителя главы администрации города Елены Ширшовой, представителей правоохранительных органов и спасательных служб.

Окунуться в крещенскую воду мурманчане и гости города смогут с 20 часов 18 января до 4 часов 19 января: на Семёновском озере в районе нового «Домика моржей», на озере Среднем возле пространства «СОПКИ.ОЗЁРА», на Ивановом ручье на базе «СОПОК.ОЗЁРА».

Как сообщает администрация города Мурманска, на всех площадках будет обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи, сотрудников аварийно-спасательного отряда города Мурманска и Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Согласно постановлению администрации города Мурманска №45, с 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будут введены временные ограничения дорожного движения в части запрета остановки, стоянки транспортных средств, за исключением специализированных видов транспорта:

— на проспекте Героев-североморцев в обоих направлениях, от остановки «Семёновское озеро» до улицы Туристов, на проезде вдоль 178 квартала в обоих направлениях;

— со стороны правого поворота с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе;

— на въезде с Верхне-Ростинского шоссе на просп. Героев-североморцев;

— на въезде с улицы Челюскинцев в сторону мемориала «Печная труба»;

— на въезде на территорию пространства «СОПКИ.ОЗЁРА» на озере Среднем.