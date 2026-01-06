Мороз не помеха! В Мурманске прошли святочные гуляния

Вчера в Мурманске на площади перед ГДЦ «Меридиан» и на ярмарке «На Севере - тепло» жители и гости города-героя смогли насладиться веселыми народными забавами с ряжеными.

Яркие святочные гуляния для мурманчан устроили актёры народного театра «Окрутники Мурманска».

С помощью колоритных костюмов, песен, хороводов и традиционных обрядов актёры воссоздали атмосферу славянского праздника зимнего солнцестояния, знаменующего рождение нового, молодого Солнца – Коляды, и поворот года к весне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31678&page=1