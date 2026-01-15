Мороз не помеха: в пижамах и халатах апатитчане вышли на лыжный забег

В Апатитах 9 января на лыжном стадионе ФСК «Атлет» состоялся необычный и яркий спортивный праздник «Пижамный лыжный забег».

Несмотря на мороз, мероприятие собрало смелых, позитивных и креативных участников, готовых доказать: зиме не испугать настоящих энтузиастов. Соревнования прошли в двух категориях: семейный забег на 600 метров и взрослый одиночный забег на 1000 метров. В стартах приняли участие жители Апатитов, а также гости из Санкт‑Петербурга и Сочи.

Как сообщает Центр современного искусства «Сияние», участники вышли на старт в самых неожиданных зимних «нарядах»: пижамах, халатах, колпаках и других креативных костюмах. Атмосфера праздника и отличное настроение стали лучшим антидотом от холода.

Самые яркие и активные участники получили подарки от Арт‑санатория «Изовела». Победители забега были награждены заслуженными наградами.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536220/#&gid=1&pid=6