Мороз не помеха: в Североморске военнослужащие Северного флота провели новогоднее мероприятие для детей

У Ледовой арены Северного флота в Североморске моряки Северного флота 5 января организовали и провели новогоднее мероприятие для детей и взрослых флотской столицы.

Несмотря на морозную погоду, посетители мероприятия создавали различные рисунки красками на снегу, играли в хоккей с мячом, а также участвовали в различных конкурсах. Новогодняя ель, фигуры из снега украсили мероприятие и превратили его в настоящую сказку.

На спортивной площадке для любителей активного отдыха проводились спортивные состязания, с детьми работали аниматоры.

Также экипажи кораблей установили палатки с угощениями, где все желающие могли попить горячий чай и отведать вкусную выпечку, приготовленную корабельными коками.

Фото: https://mil.ru/news/7864b795-cd4a-4e46-b957-9e8ae582dfc5