Морозко из Оленегорска поздравит всю страну в эфире «Первого канала»

15 декабря в программе «Жить здорово!» выйдет специальный новогодний выпуск с участием официального зимнего символа нашего региона. Зрителей ждёт знакомство с уникальными традициями Кольского Заполярья. После выхода программы полная версия будет доступна на официальном сайте телеканала: https://www.1tv.com/announce/7853/video

Как сообщает vk.com/murmanculture, в студии Морозко из Заполярья поздравит всю страну с наступающим праздником. А представительница народа саами Полина Харыбина приготовит традиционное блюдо — рыбный салат «кӯлль-нюввт» из трески и сёмги с брусникой и морошкой. Завершит программу выступление ансамбля танца «Радость» из Мурманска под руководством Ларисы Феоктистовой и балетмейстера Дмитрия Смирнова.

Поездка творческой делегации Мурманской области состоялась при поддержке правительства региона.

Напомним, сохранение традиций и культурного наследия коренных народов Крайнего Севера является важным пунктом губернаторского плана «На Севере — Жить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285360%2Fwall-139605315_31567