Морозы не помеха: на территории спорткомплекса «Долина Уюта» в период новогодних праздников определили лучших биатлонистов региона

Участники боролись за медали в рамках первого этапа XIII зимней Спартакиады России, а также чемпионата и первенства Мурманской области по биатлону. Юные и опытные спортсмены состязались в «гонке».

В первом этапе Спартакиады приняли участие юноши и девушки 15-16 лет. Здесь лучшими стали Андрей Кукунов и Анастасия Елисеева. «Серебро» завоевали Владислав Карабань и Елена Зеленская. «Бронзу» забрали Матвей Минин и Кира Сюлькова.

Участниками чемпионата и первенства Мурманской области стали юноши и девушки 17-18 лет, юниоры и юниорки 19-21 год, мужчины и женщины. Победу в этих состязаниях одержали Марина Гефель, Алексей Матвеев, Сергей Карякин, Елизавета Леоненко, Эдуард Леоненко. Серебряные призёры: Федор Кукунов, Алексей Риве, Мария Русаловская, Даниил Шайдуллин. На третьем месте Николай Лалетин, Максим Аверкиев, Дарья Русаловская, Ярослав Стерлин.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в связи с погодными условиями соревнования в дисциплине «спринт», запланированные на 10 января, перенесены на 18 января. Также с 23 по 28 января в мурманской Долине Уюта проведут второй этап XIII зимней Спартакиады (юношеская) России и первенство Северо-Западного федерального округа.

Напомним, развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – жить!». Спорткомплекс «Долина Уюта» постоянно обновляется. Так, за последние годы здесь проведена реконструкция лыжероллерной трассы, смонтированы современная система освещения и система искусственного оснежения, пополняется материально-техническая база. Также в Долине Уюта в декабре 2025 года был открыт первый в Мурманской области фиджитал-центр.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560277/#&gid=1&pid=14