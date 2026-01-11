Морозы не помеха: в Мурманске состоялись соревнования по лыжным гонкам

10 января в областном центре в спорткомплексе «Долина Уюта» прошли соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти почётного гражданина города-героя Мурманска, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации В.А. Колмыкова.

140 спортсменов от 12 лет и старше продемонстрировали свои навыки на дистанциях 3 и 5 км. в классическом и свободном стилях.

Лучшие лыжники смогут участвовать в региональных соревнованиях, что станет для них отличной возможностью показать свои достижения на ещё более высоком уровне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31683&page=1