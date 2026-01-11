Мурманская область. Арктика (16+)11.01.26 16:00
Морозы не помеха: в Мурманске состоялись соревнования по лыжным гонкам
10 января в областном центре в спорткомплексе «Долина Уюта» прошли соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти почётного гражданина города-героя Мурманска, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации В.А. Колмыкова.
140 спортсменов от 12 лет и старше продемонстрировали свои навыки на дистанциях 3 и 5 км. в классическом и свободном стилях.
Лучшие лыжники смогут участвовать в региональных соревнованиях, что станет для них отличной возможностью показать свои достижения на ещё более высоком уровне.
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
