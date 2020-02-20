Морозы спадают, ветер крепчает - погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 февраля в Мурманской области ожидается влияние очередного глубокого активного атлантического циклона с центром в Норвежском море. По нашему региону ожидается сильный порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта – увеличение интенсивности осадков, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 21 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, в центральных районах -17-22°, днём от +2 до -3°. Гололедица.