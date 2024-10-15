Морпехи Северного флота провели учение с боевой стрельбой

Морские пехотинцы отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота провели тактическое учение с боевой стрельбой на одном из полигонов в Мурманской области.

Морские пехотинцы отработали подготовку и переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником, в условиях применения им беспилотных летательных аппаратов, в том числе FPV-дронов.

С помощью радиочастотного подавителя морские пехотинцы тренировались блокировать работу беспилотных летательных аппаратов, которые часто использует противник в зоне специальной военной операции.

В ходе боевых стрельб морские пехотинцы показали слаженные действия при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов ПТРК «Фагот», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», минометов и боевых машин, по целям, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировка военнослужащих морской пехоты проходила под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533159@egNews