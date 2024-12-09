Морпехи Северного флота совершенствуют боевое мастерство

На полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота боевая учёба не прекращается ни в праздничный день, ни накануне, ни в выходной – и этой учёбе не помеха ни суровая северная погода, ни полярная ночь, пришедшая в Кольское Заполярье в начале декабря. Участники специальной военной операции (СВО) передают свой боевой опыт своим младшим товарищам и тем, кто лишь недавно примерил на себя форму морпеха.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что только за 2024 год более 3 тысяч военнослужащих Северного флота за мужество и героизм, проявленные при решении задач специальной военной операции, удостоены государственных наград, а более 5,5 тысячи награждены медалями Министерства обороны России.

Безусловно, это очень значимая и важная оценка заслуг воинов-североморцев. Но здесь, на северном полигоне, в большой цене и другие заслуги.

Прапорщик Валерий Якупов – техник управления бригады морской пехоты, участник СВО, кавалер Ордена мужества и медали «За отвагу». Сейчас он обучает военнослужащих соединения, как эффективно уничтожать бронетехнику противника с помощью противотанковых ракетных комплексов.

Обучаемые внимательно прислушиваются к каждому его слову, потому что для них он не только опытный старший товарищ, но и человек, заслуживающий безграничного уважения. Получив тяжёлое ранение, в результате которого врачам не удалось сохранить ему ногу, Валерий нашёл в себе силы пройти реабилитацию, стать в строй, продолжать службу и приносить пользу Отечеству, а главное – продолжать полноценно жить и заниматься спортом. В нынешнем году в составе группы военнослужащих Вооружённых сил России ему удалось покорить самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус.

Также внимательно, к каждому тихо сказанному на полигоне слову девушки Светланы – механика взвода связи с позывным «Север», прислушиваются молодые морские пехотинцы.

Светлана награждена медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За боевые заслуги». Она специалист в области применения различных типов беспилотников, используемых для разведки и доставки грузов. Её опыт бесценен, как и авторитет безграничен.

«Мне всегда хотелось служить своему Отечеству, насилие, которое я видела на Донбассе, не позволило мне остаться в стороне. В 2022 году с рапортом я обратилась к командованию для отправки меня в зону специальной военной операции. Сейчас мы стараемся передавать свои знания, рассказываем о тактике противника, как себя сберечь», - рассказывает Светлана.

Заместитель командира разведывательного взвода с позывным «Вятка» награждён медалью «За храбрость» 2-й степени. Сейчас он восстанавливается после ранения, чтобы вскоре снова вернуться на передовую. А пока что старается научить младших товарищей, как выполнить боевую задачу, при этом сохранить свою жизнь и, при необходимости, спасти жизнь боевого товарища.

Для молодых морских пехотинцев первые реальные герои, с которыми им приходится встречаться и тесно общаться – это их инструкторы, старшие боевые товарищи. На их простых примерах становится понятно, что значит по-настоящему любить свою Родину, а когда потребуется, то достойно её защищать.

С начала специальной военной операции список военнослужащих Северного флота, удостоенных за мужество и героизм высшей награды – звания Героя Российской Федерации – пополнился на 19 фамилий. Теперь в нём за период российской истории Северного флота значится 52 военнослужащих, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12541308@egNews