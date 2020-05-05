Морпехи Северного флота установили рекорд, форсировав губу Кутовая в Баренцевом море на БТР-80

Морские пехотинцы Северного флота впервые в истории форсировали губу Кутовая Баренцева моря на БТР-80, установив рекорд Вооруженных сил России по итогам боевой подготовки 2019 года.

Как сообщает пресс-служба СФ, морские пехотинцы Северного флота установили рекорд Вооруженных сил России при форсировании губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря в ходе батальонных тактических учений, проходивших в конце осени 2019 года. В ходе ведения наступательных действий личный состав десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты в сложных гидрометеорологических условиях преодолел около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах БТР-80.

После форсирования сложной водной преграды рота вышла в тыл условного противника и огнем с ходу уничтожила взводный опорный пункт. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

На флоте добавили, что отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 77 лет. С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «черные береты» являются гордостью флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны, и сегодня они продолжают боевые традиции фронтовиков – защитников советского Заполярья.

Морские пехотинцы Северного флота с высоким качеством решают поставленные задачи на кораблях и судах Северного флота в различных районах Мирового океана и в Арктике. На прошлой неделе личный состав морской пехоты успешно провел тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье в губе Кутовая. Чуть более полугода назад в ходе батальонного тактического учения личный состав десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты впервые в истории форсировал эту губу на бронетранспортёрах БТР-80, преодолев около двух километров по воде в сложных гидрометеорологических условиях. После форсирования сложной водной преграды рота вышла в тыл условного противника и огнём с ходу уничтожила взводный опорный пункт. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Вооружённых сил России.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины соединения морские пехотинцы Северного флота не проводят в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.