Морпехи-срочники Северного флота перенимают боевой опыт своих старших товарищей

На одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области в рамках развертывания боевой учёбы в новом периоде обучения прошли занятия по интенсивной боевой подготовке с военнослужащими по призыву отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Поражение различных целей из подствольных гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов, личного стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёров – такие задачи морскими пехотинцами Северного флота решаются на полигонах регулярно, в различных погодных условиях Заполярья.

Учитывая накопленный за период проведения специальной операции опыт, подготовка подразделений морской пехоты проводится по специальным программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя.

Особое внимание уделяется психологической подготовке военнослужащих, от которой во многом зависит исход современного боя. Инструкторы, проводившие занятия, стремились воссоздавать на полигоне условия, приближенные к боевой обстановке. Для этого морские пехотинцы учатся выполнять задачи в окопах с применением средств имитации. Прохождение полосы препятствий, совмещенное с выполнением учебных стрельб, помогает военнослужащим довести отдельные навыки до автоматизма.

В ходе занятий морские пехотинцы также тренируются поражать из стрелкового оружия, сигнальные ракеты, имитирующие беспилотные летательные аппараты противника.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, интенсивная боевая подготовка помогает количественные показатели перевести в качественные. Чем больше морской пехотинец проводит времени на занятиях с оружием в руках, тем эффективнее он показывает себя на поле боя, в реальной боевой обстановке.

На последующих занятиях морские пехотинцы будут совершенствовать свои навыки по ведению разведки в районах действия условных диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением средств наземной и воздушной разведки, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Фото: https://mil.ru/news/922307c5-80e0-4db2-a45b-20bae16342ca