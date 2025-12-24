Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 17:30

Морская коллегия поддержала необходимость запуска комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора

Морская коллегия под председательством помощника Президента РФ Николая Патрушева поддержала комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Заседание состоялось сегодня в Москве.

Инициатива комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», возглавляемой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом ранее обсуждалась на различных площадках.

«Необходимость такого подхода мы отмечали ещё в 2024 году, а весь 2025 год обсуждали на самых разных площадках, включая комиссию Госсовета «Северный морской путь и Арктика» и Международный арктический форум. После моего доклада на недавней встрече – позицию поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Сегодня работа по проекту идёт уже на качественно новом уровне. Мы видим важную консолидацию всех органов власти и институтов развития», – сказал Андрей Чибис.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что именно комплексный проект станет инструментом реализации стратегии развития Арктической зоны России.

Губернатор подчеркнул, что такой подход обеспечит национальную безопасность в Арктике, приток инвестиций, развитие территорий и повышение качества жизни в арктических городах, подчеркнув особую важность этого для Мурманской области, где берут начало многие инвестиционные проекты. Андрей Чибис заявил, что всё это несомненно повлияет на развитие региональной экономики и благосостояние северян.

Замглавы администрации Президента России Максим Орешкин рассказал о необходимости в рамках работы над развитием Трансарктического транспортного коридора совершенствовать координацию по каждому из направлений, включая систему обеспечения безопасности и подготовку кадров.

«Но главный мой посыл - это, конечно же, важно выстроить систему координаций всех этих направлений для того, чтобы развитие городов было увязано с реализацией экономических проектов. Мы стремимся к устойчивой модели работы Трансарктического транспортного коридора, поэтому именно на этой координации, мне кажется, сейчас очень важно сконцентрироваться, и правительству определить все механизмы этой координации. Она значительно уже сейчас осуществляется, но предела совершенству в этом вопросе никогда нет», - сказал Максим Орешкин.

Предполагается, что целью проекта станет комплексное развитие социально-экономического и территориально-логистического потенциала Арктики и Трансарктического транспортного коридора для увеличения темпов экономического развития Арктической зоны, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения связанности территорий России и увеличения международных перевозок.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Морскую коллегию, Николая Патрушева, Юрия Трутнева, Максима Орешкина и всех участников развития арктических территорий.

Глава региона охарактеризовал это решение как новую ступень в развитии мегапроекта XXI века, отметив, что впереди ещё много работы, и выразил уверенность, что будут приложены все усилия для того, чтобы Российская Арктика стала ещё сильнее.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559802/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Заложница». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:50Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Большинство компаний России планируют индексацию зарплат в 2026 году-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 15 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»