Морская коллегия поддержала необходимость запуска комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора

Морская коллегия под председательством помощника Президента РФ Николая Патрушева поддержала комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Заседание состоялось сегодня в Москве.

Инициатива комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», возглавляемой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом ранее обсуждалась на различных площадках.

«Необходимость такого подхода мы отмечали ещё в 2024 году, а весь 2025 год обсуждали на самых разных площадках, включая комиссию Госсовета «Северный морской путь и Арктика» и Международный арктический форум. После моего доклада на недавней встрече – позицию поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Сегодня работа по проекту идёт уже на качественно новом уровне. Мы видим важную консолидацию всех органов власти и институтов развития», – сказал Андрей Чибис.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что именно комплексный проект станет инструментом реализации стратегии развития Арктической зоны России.

Губернатор подчеркнул, что такой подход обеспечит национальную безопасность в Арктике, приток инвестиций, развитие территорий и повышение качества жизни в арктических городах, подчеркнув особую важность этого для Мурманской области, где берут начало многие инвестиционные проекты. Андрей Чибис заявил, что всё это несомненно повлияет на развитие региональной экономики и благосостояние северян.

Замглавы администрации Президента России Максим Орешкин рассказал о необходимости в рамках работы над развитием Трансарктического транспортного коридора совершенствовать координацию по каждому из направлений, включая систему обеспечения безопасности и подготовку кадров.

«Но главный мой посыл - это, конечно же, важно выстроить систему координаций всех этих направлений для того, чтобы развитие городов было увязано с реализацией экономических проектов. Мы стремимся к устойчивой модели работы Трансарктического транспортного коридора, поэтому именно на этой координации, мне кажется, сейчас очень важно сконцентрироваться, и правительству определить все механизмы этой координации. Она значительно уже сейчас осуществляется, но предела совершенству в этом вопросе никогда нет», - сказал Максим Орешкин.

Предполагается, что целью проекта станет комплексное развитие социально-экономического и территориально-логистического потенциала Арктики и Трансарктического транспортного коридора для увеличения темпов экономического развития Арктической зоны, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения связанности территорий России и увеличения международных перевозок.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Морскую коллегию, Николая Патрушева, Юрия Трутнева, Максима Орешкина и всех участников развития арктических территорий.

Глава региона охарактеризовал это решение как новую ступень в развитии мегапроекта XXI века, отметив, что впереди ещё много работы, и выразил уверенность, что будут приложены все усилия для того, чтобы Российская Арктика стала ещё сильнее.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559802/#&gid=1&pid=1