Морская коллегия РФ: одним из ключевых приоритетов в развитии Арктики названо создание комфортных условий для проживания

Вчера в Москве состоялось заседание Морской коллегии Российской Федерации. Его провёл председатель коллегии, помощник Президента России Николай Патрушев.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с развитием Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути. Рассмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту и охрану государственной границы России в арктических широтах, обеспечение военной безопасности, развитие объектов двойного назначения и аварийно-спасательной инфраструктуры, формирование спутниковой группировки и систем связи.

В Морской коллегии РФ выработаны предложения, направленные на обновление научно-исследовательского флота в Арктике. Вопросы, связанные с развитием Арктической зоны РФ и Северного морского пути (СМП).

«Выработаны предложения, направленные на разработку технологий, адаптированных для использования в арктических условиях, а также на обновление научно-исследовательского флота и активизацию морских научных исследований в Арктике», — сообщает пресс-служба Морской коллегии.

По результатам заседания Морская коллегия предложила сформировать комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути».

Фото: https://marine.org.ru/events/morskaya-kollegiya/16745/