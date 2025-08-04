Морская коллегия учредила новые награды

Морская коллегия учредила три награды: медали «За верность российскому флоту», «За отличие в морской деятельности», «За содружество в морской деятельности», «За заслуги». Предусмотрены почётный знак, почётная грамота и благодарность Морской коллегии РФ.

Первым медалью «За верность российскому флоту» был награждён президент Владимир Путин. Награду в День ВМФ вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Как сообщает «Fishnews», медалью Морской коллегии «За верность российскому флоту» награждаются россияне, внесшие большой вклад в поддержание стратегической и региональной стабильности, укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, в обеспечение реализации проектов по укреплению морского могущества страны, в развитие ВМФ, транспортного, промыслового, экспедиционного, пассажирского и других видов морского и речного флота. Медалью могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии флота.

Медалью Морской коллегии «За отличие в морской деятельности» планируется отмечать граждан России, а также граждан иностранных государств за большой вклад в реализацию национальной морской политики и обеспечение морской деятельности, в защиту национальных интересов России в Мировом океане, Арктике и Антарктике. Также предполагается отмечать заслуги в развитии морского потенциала и судостроительного комплекса страны, обновлении его научно-технической и производственно-технологической базы, в развитии науки и подготовке квалифицированных кадров в сфере морской деятельности.

Медалью Морской коллегии «За содружество в морской деятельности» награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в международно-правовое обеспечение морской деятельности, в развитие международного сотрудничества в сфере морской деятельности, международных транспортных коридоров и морских транспортных коммуникаций.

Медаль Морской коллегии «За заслуги» предусмотрена для поощрения граждан России и иностранных государств за большой вклад в работу Морской коллегии, а также для награждения коллективов предприятий за выдающиеся заслуги в морской деятельности.

Фото: https://voenrus.ru/catalog/medali-vmf/medal-za-vernost-flotu