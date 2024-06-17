Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» проводит тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта

Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности. Местность предстоящих боевых действий – специфическая, много узких проток и островов, которые не имеют твердого покрытия. Поэтому каждый боец должен твердо знать свою задачу и свое место, а навыки действий отработать до автоматизма.

Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск «Днепр» проводят тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта на берег Днепра на Херсонском направлении. В тыловом районе морские пехотинцы отрабатывают навыки действий при форсировании водных преград и высадке речного десанта с лодок. В программу подготовки входит и курс выживания на воде.

Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности. Местность предстоящих боевых действий – специфическая, много узких проток и островов, которые не имеют твердого покрытия. Поэтому каждый боец должен твердо знать свою задачу и свое место, а навыки действий отработать до автоматизма.

В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнём, десант занимает условный плацдарм. Каждый военнослужащий несёт на себе около 30 кг груза, большая часть которого – оружие и боеприпасы.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, боевая работа на островах достаточно сложна, тренировки проводятся как днём, так и ночью. На Черноморском побережье проходят обучения экипажи катеров для работы в дельте Днепра. При этом, акцент делается на взаимодействие экипажа, каждый боец должен бдительно оценивать обстановку и быть сосредоточен, так как все действия будут проходить в кромешной тьме.

Выставление постов боевого охранение на островах необходимо, чтобы своевременно раскрыть и предотвратить действия противника и избежать высадки его основных сил на наш берег.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516789@egNews