Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожает ДРГ ВСУ при попытках высадиться на острова в Херсонской области

Подразделения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уверенно контролируют острова дельты Днепра в Херсонской области.

В дельте Днепра постоянно ведётся борьба за удержание островов.

Почти каждый день, чаще – в ночное время, противник пытается зайти на острова, но безуспешно.

Морская пехота Северного флота удерживает свои позиции и контролирует территорию. В этом помогает артиллерия, которая отрабатывает по координатам. Группа морских пехотинцев готовится к очередному выходу на острова, с собой берут только самое необходимое, на одного военнослужащего выходит около 30 кг, большая часть груза оружие и боеприпасы. Боевая работа на островах достаточно сложна, так как есть большие трудности с оборудованием наблюдательных позиций. С наступлением темноты морпехи производят погрузку на моторную лодку, все предельно сосредоточены. Лодка начинает движение. За передвижением лодки смотрит расчёт беспилотного летательного аппарата «Zala» из командного пункта и подсказывает группе обстановку. Выставление постов боевого охранения на островах осуществляет расчёт роты десантно-высадочных средств.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, посты наших морпехов на островах необходимы для того, чтобы раскрыть замыслы противника, а также предотвратить и избежать его приближение и высадки основных сил на наш берег. Проявляя мужество и отвагу, ежедневно рискуя собственной жизнью.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509935@egNews