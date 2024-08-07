Морская пехота Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

В этот раз личный состав батареи гаубиц «Д-30» нанёс огневое поражение по выявленному складу боеприпасов, располагавшемуся в заброшенных промышленных ангарах. После точной работы наших расчётов средствами объективного контроля было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на объекте противника.

Расчёты 122-мм буксируемых орудий «Д-30» морской пехоты Северного флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

В этот раз личный состав батареи гаубиц «Д-30» нанёс огневое поражение по выявленному складу боеприпасов, располагавшемуся в заброшенных промышленных ангарах. После точной работы наших расчётов средствами объективного контроля было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на объекте противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, после выполнения поставленной задачи на поражение цели расчёт замаскировал орудие и укрылся в специально оборудованном укрытии.

«Корректировщики считают координаты целей, грамотные ребята, – поделился наводчик орудия с позывным «Хью». – Попадаем, работаем нормально».

Артиллеристы круглосуточно работают в сложных условиях, от расчёта установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, и эти навыки отработаны до автоматизма.

Фото: и видео https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12524093@egNews