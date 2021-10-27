Морская пехота Северного флота отработала противовоздушные стрельбы Арктике

В Печенгском районе Мурманской области на военном полигоне в районе озера Сантаярви состоялось учение подразделений противовоздушной обороны морской пехоты Северного флота с боевой стрельбой. Морские пехотинцы отработали поражение воздушных целей с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» на базе легкобронированных гусеничных транспортёров.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 15 единиц военной техники.

По замыслу учения батареи ПВО прикрывали подразделения морской пехоты в позиционном районе, на марше и в наступлении. Боевые расчёты зенитчиков выполняли стрельбу в движении по внезапно появляющимся целям, имитирующим вертолеты условного противника.

Для обозначения условного противника задействованы специальные средства имитации и воздушные мишени.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения морские пехотинцы отработали отражение нападения диверсионно-разведывательных групп противника, преодолели условно заражённые участки местности, осуществили развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе зенитными ракетами и управления огнём.