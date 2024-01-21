Морские инженеры Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск РоссииВысокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и Мурмашей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 16:15

Морские инженеры Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск России

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в ходе проведения специальной военной операции, в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

Сегодня в отдельном морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск. На строевом плацу части начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы, личный состав инженерных частей и подразделений с 323-летием инженерных войск России.

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в ходе проведения специальной военной операции, в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

В ходе мероприятия были вручены государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в ходе специальной военной операции на Украине, а также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Сапёрам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации.

Сегодня среди гостей военных инженеров традиционно много детей. Для них подготовлена специальная программа, в которую вошли и спортивные состязания такие как перетягивание каната, и изучение азов профессии военных инженеров в игровом формате. Под руководством старших товарищей дети учились разводить костёр на снегу, а также ознакамливались со способами постановки учебных мин и вместе с саперами осуществляли их поиск. Юные гости военных инженеров Северного флота проявили нескрываемый интерес к этой героический и мужественной профессии.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, история инженерных войск ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

В настоящее время инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-сапёрных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

 

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496850@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)22:30«Шоколад». Художественный фильм (12+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины не доносят премию до дома в 2 раза чаще мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика