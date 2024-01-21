Морские инженеры Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск России

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в ходе проведения специальной военной операции, в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

Сегодня в отдельном морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск. На строевом плацу части начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы, личный состав инженерных частей и подразделений с 323-летием инженерных войск России.

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в ходе проведения специальной военной операции, в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

В ходе мероприятия были вручены государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в ходе специальной военной операции на Украине, а также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Сапёрам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации.

Сегодня среди гостей военных инженеров традиционно много детей. Для них подготовлена специальная программа, в которую вошли и спортивные состязания такие как перетягивание каната, и изучение азов профессии военных инженеров в игровом формате. Под руководством старших товарищей дети учились разводить костёр на снегу, а также ознакамливались со способами постановки учебных мин и вместе с саперами осуществляли их поиск. Юные гости военных инженеров Северного флота проявили нескрываемый интерес к этой героический и мужественной профессии.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, история инженерных войск ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

В настоящее время инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-сапёрных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496850@egNews