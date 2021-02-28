Морские лётчики Северного флота в сложных погодных условиях провели тренировку по поиску подводной лодки в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели плановые учебно-тренировочные полеты по поиску подводной лодки в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В роли условного противника в тренировке была задействована одна из подводных лодок Северного флота.

В ходе выполнения полётов были отработаны тактические приёмы поиска подводной лодки, слежения за ней с применением радио- и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Также в составе пар вертолётов морские лётчики выполнили полётные задания на слетанность экипажей. Полёты проходили в дневное и ночное время.

Сложные метеоусловия Заполярья, сильный ветер, достигающий 25 метров в секунду и метель не повлияли на выполнение задач поставленных перед экипажами противолодочных вертолетов.

Всего в полётах было задействовано 8 вертолётов Ка-27, сообщает пресс-служба СФ.