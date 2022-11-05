Морские пехотинцы и подводники Северного флота получили знамя и флаг времён Великой Отечественной войны

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня народного единства в Печенгском военном гарнизоне состоялась торжественная церемония вручения личному составу отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота исторического знамени 63-й бригады морской пехоты, которая в годы Великой Отечественной войны защищала полуостров Рыбачий. Другое старейшее соединение флота – Краснознамённая, ордена Ушакова бригада подводных лодок получило флаг гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56», которая прославилась в боевых походах на Северном флоте, а её командир - Георгий Щедрин стал Героем Советского Союза.

Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по военно-политической работе капитана 1 ранга Владислава Павлова.

После вноса Государственного флага России помощник Главнокомандующего ВМФ по работе с ветеранами капитан 1 ранга запаса Игорь Сирковский ознакомил аудиторию с героической историей 63-й Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты и гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56». Затем был проведён ритуал передачи воинских реликвий: знамя 63-й бригады командиру 61-й бригады морской пехоты полковнику Ивану Солодкому вручил ветеран Великой Отечественной войны почётный президент Региональной общественной организации поддержки ветеранов и патриотического воспитания «Полярный конвой» капитан 1 ранга в отставке Юрий Александров. Он рассказал историю появления воинских реликвий в организации и попросил морских пехотинцев завершить дело своих дедов и прадедов – добить нацизм на Украине.

Флаг гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56» командиру 161-й бригады подводных лодок капитану 1 ранга Валерию Монако передал действующий президент организации «Полярный конвой», подводник Северного флота, капитан 2 ранга запаса Павел Саранов. Он пожелал воинам победы над врагом и скорейшего наступления мира.

Капитан 1 ранга Владислав Павлов от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова поздравил всех участников мероприятия с Днём народного единства и передал его напутственные слова воинам-североморцам. Также перед военнослужащими выступили ветераны Военно-морского флота генерал-майор в отставке Александр Борзенко, командовавший 61-й бригадой морской пехоты СФ в конце 80-х годов прошлого века и первый командир соединения многоцелевых атомных подводных лодок проекта 971 контр-адмирал в отставке Владимир Монастыршин.

В завершение церемонии заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов передал жёнам погибших морских пехотинцев ордена Мужества их мужей, которыми они были награждены посмертно. Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

В соответствии с Указами Президента России и приказами министра обороны ряду отличившихся военнослужащих также были вручены государственные, ведомственные награды и офицерские погоны с очередными воинскими званиями.

Передача исторического знамени и флага была проведена по решению главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова для укрепления боевого духа, военно-патриотического воспитания современного поколения воинов-североморцев, а также сохранения боевых и исторических традиций.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, полотнище знамени 63-й бригады морской пехоты предположительно относится к раннему периоду существования соединения – 1942-му году. Оно имеет характерные повреждения от осколков и пуль, которые были залатаны. С большой долей вероятности именно под ним морские пехотинцы Северного флота участвовали в Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года, в ходе которой были разгромлены гитлеровские войска в Заполярье.

Приказом Верховного главнокомандующего от 31 октября 1944 года бригада была удостоена почётного наименования «Киркенесская», а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября того же года соединение награждено орденом Красного Знамени. После войны оно было сокращено до батальона и окончательно расформировано в ходе «Хрущёвских реформ».

Гвардейский, Краснознамённый флаг ВМФ СССР с подводной лодки «С-56» - это уникальный символ для моряков-подводников, как Северного, так и Тихоокеанского флота, в составе которых она успешно действовала. Помимо славных боевых побед в годы Великой Отечественной войны подводная лодка отметилась дальним походом из Владивостока в Полярный через Панамский канал и два океана. В 1954 году «С-56» перешла с Кольского Севера на Дальний Восток по трассе Северного морского пути.

9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы легенда подводного флота СССР была установлена на Корабельной набережной Владивостока - там она находится и поныне, являясь филиалом музея Краснознамённого Тихоокеанского флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12444149@egNews