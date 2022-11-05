Марина Табейкина - контроль в жизни, или Расстановка приоритетов+8,1%: ФАС подготовила приказ об индексации тарифов на проезд в поездах с 1 января 2023 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.22 09:30

Морские пехотинцы и подводники Северного флота получили знамя и флаг времён Великой Отечественной войны

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня народного единства в Печенгском военном гарнизоне состоялась торжественная церемония вручения личному составу отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота исторического знамени 63-й бригады морской пехоты, которая в годы Великой Отечественной войны защищала полуостров Рыбачий. Другое старейшее соединение флота – Краснознамённая, ордена Ушакова бригада подводных лодок получило флаг гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56», которая прославилась в боевых походах на Северном флоте, а её командир - Георгий Щедрин стал Героем Советского Союза.

Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по военно-политической работе капитана 1 ранга Владислава Павлова.

После вноса Государственного флага России помощник Главнокомандующего ВМФ по работе с ветеранами капитан 1 ранга запаса Игорь Сирковский ознакомил аудиторию с героической историей 63-й Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты и гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56». Затем был проведён ритуал передачи воинских реликвий: знамя 63-й бригады командиру 61-й бригады морской пехоты полковнику Ивану Солодкому вручил ветеран Великой Отечественной войны почётный президент Региональной общественной организации поддержки ветеранов и патриотического воспитания «Полярный конвой» капитан 1 ранга в отставке Юрий Александров. Он рассказал историю появления воинских реликвий в организации и попросил морских пехотинцев завершить дело своих дедов и прадедов – добить нацизм на Украине.

Флаг гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56» командиру 161-й бригады подводных лодок капитану 1 ранга Валерию Монако передал действующий президент организации «Полярный конвой», подводник Северного флота, капитан 2 ранга запаса Павел Саранов. Он пожелал воинам победы над врагом и скорейшего наступления мира.

Капитан 1 ранга Владислав Павлов от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова поздравил всех участников мероприятия с Днём народного единства и передал его напутственные слова воинам-североморцам. Также перед военнослужащими выступили ветераны Военно-морского флота генерал-майор в отставке Александр Борзенко, командовавший 61-й бригадой морской пехоты СФ в конце 80-х годов прошлого века и первый командир соединения многоцелевых атомных подводных лодок проекта 971 контр-адмирал в отставке Владимир Монастыршин.

В завершение церемонии заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов передал жёнам погибших морских пехотинцев ордена Мужества их мужей, которыми они были награждены посмертно. Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

В соответствии с Указами Президента России и приказами министра обороны ряду отличившихся военнослужащих также были вручены государственные, ведомственные награды и офицерские погоны с очередными воинскими званиями.

Передача исторического знамени и флага была проведена по решению главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова для укрепления боевого духа, военно-патриотического воспитания современного поколения воинов-североморцев, а также сохранения боевых и исторических традиций.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, полотнище знамени 63-й бригады морской пехоты предположительно относится к раннему периоду существования соединения – 1942-му году. Оно имеет характерные повреждения от осколков и пуль, которые были залатаны. С большой долей вероятности именно под ним морские пехотинцы Северного флота участвовали в Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года, в ходе которой были разгромлены гитлеровские войска в Заполярье.

Приказом Верховного главнокомандующего от 31 октября 1944 года бригада была удостоена почётного наименования «Киркенесская», а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября того же года соединение награждено орденом Красного Знамени. После войны оно было сокращено до батальона и окончательно расформировано в ходе «Хрущёвских реформ».

Гвардейский, Краснознамённый флаг ВМФ СССР с подводной лодки «С-56» - это уникальный символ для моряков-подводников, как Северного, так и Тихоокеанского флота, в составе которых она успешно действовала. Помимо славных боевых побед в годы Великой Отечественной войны подводная лодка отметилась дальним походом из Владивостока в Полярный через Панамский канал и два океана. В 1954 году «С-56» перешла с Кольского Севера на Дальний Восток по трассе Северного морского пути.

9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы легенда подводного флота СССР была установлена на Корабельной набережной Владивостока - там она находится и поныне, являясь филиалом музея Краснознамённого Тихоокеанского флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12444149@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика