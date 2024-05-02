Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионную группу ВСУ засевшую на одном из островов в Херсонской области

Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчёты автоматических гранатомётов АГС и миномётные расчёты ВСУ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.

«Да, действительно, бой был интересный, так как было очень грамотно соотношение сил и средств, расчёта. Все, скажем так, работали, сообща. Обстоятельства. Значит, поступила команда, скажем так, занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр под командованием командира отряда нашего и непосредственно меня. И личному составу удалось под артналётом, скажем так, залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться, уважать и бояться одновременно», - рассказал командир штурмовой роты, позывной Арцах.

До высадки штурмовой группы на остров по выявленным целям противника было нанесено огневое воздействие артиллерийскими расчётами и операторами ударных ФПВ-дронов бригады.

Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчёты автоматических гранатомётов АГС и миномётные расчёты ВСУ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511245@egNews