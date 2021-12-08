Морские пехотинцы Северного флота начали подготовку к соревнованиям по ски-альпинизму

Военнослужащие горной роты разведывательного батальона морской пехоты Северного флота начали подготовку к соревнованиям по ски-альпинизму. Учебно-тренировочный сбор команды флотских альпинистов, состоящей из 10 морских пехотинцев, проходит на тренировочной базе в Апатитах Мурманской области.

Некоторые элементы горной подготовки «чёрные береты» отработали на собственной учебной базе в посёлке Спутник. Горный полигон был создан там в конце 2017 года.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 18 декабря. Главная его цель – подготовить команду к предстоящим соревнованиям, которые пройдут уже в следующем году.

Как сообщает пресс-служба СФ, в уходящем году североморцы впервые принимали участие в горном троеборье. Морские пехотинцы неплохо выступили на Чемпионате ВС РФ в Терсколе (Кабардино-Балкарская Республика), где заняли пятое место, опередив две команды соперников. Также альпинисты Северного флота участвовали в конкурсе «Саянский марш» Международных армейских игр 2021 года, который проходил в Центре горной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Они стали седьмыми из двенадцати сборных.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397646@egNews