Морские пехотинцы Северного флота остановили наступление условного противника артиллерийским огнём

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, морские пехотинцы артиллерийским огнём остановили наступление условного противника на одном из военных полигонов в Печенгском районе.

Боевые стрельбы провели военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона и артиллерийских батарей батальонов морской пехоты. Они отработали стрельбу из 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» и 120-мм самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона», а также реактивных систем залпового огня «Град» по мишеням, имитирующим бронетехнику и скопление живой силы противника.

Учение артиллеристов стало их первой боевой стрельбой в 2022 учебном году.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо отработки задачи по огневому поражению целей, морские пехотинцы выполнили нормативы по маскировке техники и совершению марша по пересечённой местности в зимних условиях Крайнего Севера.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12405744@egNews