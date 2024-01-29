Морские пехотинцы Северного флота осваивают воздушно-десантную подготовку

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Северного флота приступили в зимнем периоде обучения к первому этапу воздушно-десантной подготовки на наземных тренажёрах.

Сначала они изучают характеристики, конструкцию и порядок укладки парашюта. При проведении воздушно-десантной подготовки применяются парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и Арбалет-2. На универсальном парашютном тренажере бойцы отрабатывают практические элементы выхода из летательного аппарата и приземления.

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединения береговых войск Северного флота уделяется особое внимание. При этом основной упор делается на безопасность её проведения. После проведения теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морские пехотинцы приступят к выполнению прыжков с парашютом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие выполняют прыжки с парашютом в различном диапазоне высот. Как правило – от 700 до 800 метров. Прыжки совершаются группами с вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют свои практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12498074@egNews