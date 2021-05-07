Морские пехотинцы Северного флота отметили праздник соединения

5 мая отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 78 лет. Очередную годовщину командование и значительная часть личного состава встретила вдали от пункта постоянной дислокации – в Москве на финальном этапе подготовки к главному военному параду, посвящённому 76-летию Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.

С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «чёрные береты» являются гордостью флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны, и сегодня они продолжают боевые традиции фронтовиков – защитников советского Заполярья. Поздравительный приказ командующего флотом был зачитан в ходе проведения торжественного митинга перед личным составом.

Поздравить морских пехотинцев Северного флота в расположение казарм прославленного Семёновского полка прибыли ветераны ВМФ и морской пехоты, члены их семей.

Подарки отличившимся военнослужащим вручил Герой России Виктор Вдовкин. В январе 1995 года он находился командировке на Северном Кавказе в должности начальника штаба сводного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота, участвовал в боевых действиях по уничтожению незаконных вооружённых формирований. Во время штурма здания Совмина в Грозном после ранения командира роты и гибели его заместителя по воспитательной работе капитан Вдовкин взял командование ротой на себя. В ходе боёв был контужен, но остался в строю. В течение трёх суток жестоких боёв, под непрерывным огнём боевиков, умело управлял ротой до подхода основных сил батальона, проявив самообладание и мужество. Во время одной из атак был ранен взрывом снаряда. Указом Президента России №434 от 17 апреля 1995 года Виктор Вдовкин был удостоен звания Героя РФ.

За время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 10 морских пехотинцев Северного флота стали Героями России. Трое из них – посмертно.

Как сообщает пресс-служба СФ, морские пехотинцы почтили память погибших товарищей минутой молчания и прошли перед командованием и гостями торжественным маршем, так же как 9 мая они пройдут по Красной площади столицы Родины.