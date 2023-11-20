Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают навыки боя в городе с учётом опыта СВО

В Мурманской области в бригаде морской пехоты Северного флота с военнослужащими проводятся тактические занятия по штурму и захвату зданий.

В ходе занятия подразделение выдвигается на учебный рубеж, представляющий из себя полуразрушенное здание. Штурм проводится последовательно, с применением стрелкового оружия и гранат. Личный состав тренируется занимать круговую оборону, правильно передвигаться по лестничным маршам, зачищать помещения и прикрывать друг друга.

На тренировках каждый военнослужащий оттачивает навыки грамотного передвижения в бою и проникновения в здание. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки проходят под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, с применением опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12486687@egNews