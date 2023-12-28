Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают навыки по штурму и захвату зданий

В бригаде морской пехоты Северного флота с военнослужащими проводятся тактические занятия по штурму и захвату зданий. Они проходят на полуразрушенном здании, которое используется в качестве тактического объекта.

Штурм проводится последовательно, с применением стрелкового оружия и гранат. Личный состав тренируется занимать круговую оборону, правильно передвигаться по лестничным маршам, зачищать помещения и прикрывать друг друга.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на тренировках каждый военнослужащий оттачивает навыки грамотного передвижения в бою и проникновения в здание. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, получивших богатый боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493408@egNews