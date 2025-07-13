Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приёмы ведения современного боя

В Мурманской области на военных полигонах в районе посёлка Спутник прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Морские пехотинцы отработали элементы ведения огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Занятия проводились под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции, которые делятся своим бесценным опытом с военнослужащими по призыву.

В ходе выполнения стрелковых упражнений морские пехотинцы действовали в одиночку и парами, при этом инструкторы, сопровождающие их, давали оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из неудобных положений.

Также на занятиях с военнослужащими была проведена медицинская подготовка, где каждый боец отрабатывал до автоматизма навыки оказания первой медицинской помощи при различных ранениях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе выполнения учебно-боевых упражнений первостепенное внимание было уделено соблюдению правил безопасности при обращении со штатным оружием и боеприпасами. Перед занятием морские пехотинцы прошли соответствующие инструктажи.

В летнее время на Крайнем Севере имеется возможность проведения занятий по боевой подготовке с военнослужащими береговых войск Северного флота практически круглосуточно при одинаковой освещенности, что связано с полярным днём, в ходе которого солнце не заходит за горизонт даже ночью.

Фото: https://mil.ru/news/515f7e80-deb5-4d31-a9b4-38bb6686931e