Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приёмы ведения современного боя

На одном из военных полигонов в Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота проведены занятия по боевой подготовке с использованием новых приёмов и тактик ведения современного боя.

В ходе занятий операторы беспилотных летательных аппаратов оттачивали навыки управления воздушными дронами различных типов. Военнослужащие тренировались действовать при возникновении нештатных ситуаций, эффективно применять БПЛА как для разведки, так и для уничтожения техники и живой силы противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морские пехотинцы отработали способы ведения огня из ручных противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Все занятия с военнослужащими проводили опытные инструкторы, принимавшие участие в специальной военной операции. Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

