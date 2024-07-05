Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приёмы ведения современного боя под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в СВО

В Мурманской области на военных полигонах в районе посёлка Спутник прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, морские пехотинцы отрабатывали ведение огня из боевой техники БТР-80, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

В ходе выполнения стрелковых упражнений морские пехотинцы действовали в одиночку и парами, при этом инструкторы, сопровождающие их, давали оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из неудобных положений.

На специальной площадке, операторы БПЛА осваивали навыки по управлению беспилотными летательными аппаратами коптерного типа.

Занятия проводились под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции, которые делятся своим бесценным опытом не только с военнослужащими по контракту, но и по призыву.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12519117@egNews